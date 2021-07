Serie A: il Napoli partirà al Maradona

Cronaca 15 Luglio 2021 Fonte: SSC Napoli



Gli azzurri affronteranno il Venezia nella prima giornata di campionato, che per la prima volta ha un calendario asimmetrico (SCARICA PDF)





Cronaca15 Luglio 2021SSC NapoliGli azzurri affronteranno il Venezia nella prima giornata di campionato, che per la prima volta ha un calendario asimmetrico (SCARICA PDF) Il Napoli affronterà il Venezia nella prima giornata di Serie A allo Stadio Diego Armando Maradona.



Nella seconda giornata gli azzurri andranno a Marassi contro il Genoa.



Primo big match alla terza giornata: Napoli-Juventus al Maradona il 12 settembre dopo la sosta per la Nazionale.



Alla nona giornata c'è Roma-Napoli, alla 13esima Inter-Napoli e alla 14esima Napoli-Lazio.



Alla 16esima Napoli-Atalanta, mentre alla 18esima c'è Milan-Napoli. Sassuolo-Napoli sarà l'ultima d'andata, il 22 dicembre, prima della sosta natalizia.



Il calendario per il primo anno nella storia della Serie A non segue la solita formula di incontri allo specchio tra andata e ritorno, ma il girone di ritorno è risorteggiato secondo un canone asimmetrico. Per questo motivo, Juventus-Napoli si giocherà alla 20esima giornata, ovvero il giorno della Befana, il 6 gennaio 2022, alla ripresa del campionato.



Il Napoli chiuderà il campionato il 22 maggio 2022 in trasferta contro lo Spezia.



SCARICA QUI IL CALENDARIO IN FORMATO PDF



Il Napoli affronterà il Venezia nella prima giornata di Serie A allo Stadio Diego Armando Maradona.Nella seconda giornata gli azzurri andranno a Marassi contro il Genoa.Primo big match alla terza giornata: Napoli-Juventus al Maradona il 12 settembre dopo la sosta per la Nazionale.Alla nona giornata c'è Roma-Napoli, alla 13esima Inter-Napoli e alla 14esima Napoli-Lazio.Alla 16esima Napoli-Atalanta, mentre alla 18esima c'è Milan-Napoli. Sassuolo-Napoli sarà l'ultima d'andata, il 22 dicembre, prima della sosta natalizia.Il calendario per il primo anno nella storia della Serie A non segue la solita formula di incontri allo specchio tra andata e ritorno, ma il girone di ritorno è risorteggiato secondo un canone asimmetrico. Per questo motivo, Juventus-Napoli si giocherà alla 20esima giornata, ovvero il giorno della Befana, il 6 gennaio 2022, alla ripresa del campionato.Il Napoli chiuderà il campionato il 22 maggio 2022 in trasferta contro lo Spezia.