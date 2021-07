Il Napoli si è radunato a Castelvolturno

Cronaca 13 Luglio 2021 Fonte: SSC Napoli



Visite mediche e test medici in vista della partenza in programma giovedì per il ritiro di Dimaro in Val di Sole





Cronaca13 Luglio 2021SSC NapoliVisite mediche e test medici in vista della partenza in programma giovedì per il ritiro di Dimaro in Val di Sole Giornata di raduno per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. La squadra ha svolto, come da programma, test medici e atletici in palestra e leggero lavoro tecnico individuale sul campo 1.



Domani stesso programma prima della partenza prevista per giovedì verso il ritiro di Dimaro in Val di Sole.



Intanto, tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri pomeriggio ai componenti del gruppo squadra.



Giornata di raduno per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. La squadra ha svolto, come da programma, test medici e atletici in palestra e leggero lavoro tecnico individuale sul campo 1.Domani stesso programma prima della partenza prevista per giovedì verso il ritiro di Dimaro in Val di Sole.Intanto, tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri pomeriggio ai componenti del gruppo squadra.