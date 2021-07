Lozano, che spavento! (VIDEO)

Cronaca 11 Luglio 2021



Durissimo scontro con il portiere avversario Marvin Phillip dopo soli 11 minuti del match tra Messico e Trinidad e Tobago





Attimi di paura per l'attaccante del Napoli Hirving Lozano durante il match inaugurale di Gold Cup tra Messico e Trinidad e Tobago. Per il Chucky durissimo scontro con il portiere avversario Marvin Phillip dopo soli 11 minuti di gioco. Lozano ha subito un duro colpo alla testa andando ad impattare il ginocchio di Phillip e ha così perso i sensi.







Terrore in campo con l'intervento immediato dei soccorsi che hanno trasportato d'urgenza il giocatore all'ospedale di Arlington, in Texas, facendolo uscire dal campo in barella con un collare di protezione.



A rassicurare sulle condizione di Lozano è il vice allenatore del Messico, in panchina per la squalifica del ct Martino, Jorge Theiler: "Abbiamo visto Lozano sdraiato al suolo e abbiamo vissuto attimi di disperazione. Siamo rimasti sgomenti per il colpo, pensavamo che avesse influito molto sulla sua salute e ci siamo preoccupati. Ora siamo tutti più tranquilli, sappiamo che sta bene. Ora pensiamo alla salute del Chucky, affinché si riprenda al meglio. E' questa la cosa fondamentale. Non pensiamo al Lozano calciatore, ma all'uomo.".



L'attaccante del Napoli è stato subito portato in ospedale dopo lo scontro, dove però non è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ma solo ad una sutura dell'occhio sinistro, quello che ha ricevuto l'impatto. Secondo i primi controlli infatti Lozano non ha riportato una frattura, ma una distorsione cervicale non grave. L'attaccante ha già lasciato l'ospedale ed è tornato in hotel. Ora i medici della Nazionale messicana continueranno a controllarlo per stabilire la gravità dell'infortunio.



"Hirving Lozano, uscito per infortunio questa notte durante il match di Golden Cup Messico-Trinidad Tobago, si è sottoposto a risonanza magnetica che ha dato esito negativo. L'attaccante del Napoli sta bene ed ha parlato col medico sociale azzurro, Dottor Canonico, che è in costante contatto con lo staff medico messicano. La ferita lacero contusa all'arcata sopracciliare sinistra è stata suturata.". È il comunicato ufficiale del Napoli che ha rassicurato sulle condizioni dell'attaccante. Dopo il brutto colpo al volto però il club azzurro aggiunge: "Come da protocollo, Lozano domani verrà sottoposto a visita neurologica.".





