Le date del ritiro del Napoli a Dimaro

Cronaca10 Luglio 2021Corriere dello SportI ragazzi di Spalletti alloggeranno allo Sport Hotel Rosatto in Val di Sole Dal 15 al 25 luglio il Napoli di Luciano Spalletti svolgerà il suo ritiro di preparazione a Dimaro Folgarida nel Trentino: già organizzate le prime due amichevoli che si giocheranno entrambe presso lo stadio di Carciato. Le prime avversarie degli azzurri saranno il Bassa Anaunia (dilettanti) il 18 luglio alle 17:30 e poi, sempre allo stesso orario, il 24 luglio contro la Pro Vercelli (Serie C). I ragazzi di Spalletti alloggeranno in quello che ormai è da 10 anni il quartier generale della squadra ossia lo Sport Hotel Rosatto in Val di Sole.



Per quanto riguarda il tema tifosi la sera di mercoledì 21 luglio è in programma il primo incontro ufficiale del ritiro: saranno presenti Mister Spalletti e due giocatori. Venerdì 23 luglio sarà la volta di Piazza Madonna della Pace a trasformarsi nel palcoscenico per incontrare la squadra che, tradizionalmente, vede mister e calciatori coinvolti in canti e momenti di divertimento.









