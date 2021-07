Continua il percorso di recupero per Ghoulam

Il Napoli, attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, ha reso noto che Faouzi Ghoulam, accompagnato dal Dottor Raffaele Canonico, "è stato visitato in giornata a Villa Stuart dal Professor Mariani per un controllo programmato al ginocchio sinistro". Il recupero del giocatore franco-algerino, si apprende dal comunicato del club azzurro, "prosegue secondo i tempi previsti e il ragazzo continuerà l'iter riabilitativo come da protocollo".