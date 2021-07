Lunedi inizierà l'era Spalletti. Raduno a Castelvolturno

Cronaca10 Luglio 2021Corriere dello SportI giocatori a disposizione, e dunque i convocati per il primo ritiro, saranno tutti sottoposti ai test Covid-19 L'era del Napoli di Spalletti, della squadra, comincerà ufficialmente lunedì, giorno del raduno fissato nel pomeriggio al centro sportivo di Castel Volturno. Il primo atto sarà interamente dedicato ai tamponi: i giocatori a disposizione, e dunque i convocati per il primo ritiro, saranno tutti sottoposti ai test Covid-19. Martedì e mercoledì, invece, lo staff medico coordinato dal dottor Canonico effettuerà i test fisici e atletici, nonché le visite mediche; toccherà poi a Spalletti e ai suoi collaboratori stabilire che tipo di lavoro, o per meglio dire di assaggio proporre in quei giorni.



La partenza per Dimaro, sede della prima parentesi della preparazione estiva, è in programma giovedì mattina, mentre il primo allenamento in Val di Sole, sede ormai storica delle estati azzurre, andrà in scena qualche ora dopo al Comunale di Carciato (per la precisione, alle 17.30).