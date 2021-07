Spalletti torna a pungere Totti



Cronaca 8 Luglio 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Nel giorno della sua presentazione ufficiale da nuovo tecnico del Napoli, rivolge un nuovo durissimo attacco all'ex capitano della Roma





"Sono felice di aver dato la possibilità a Totti di fare una fiction e posso assicurargli che aveva anche i contenuti per farla su di lui. Mi dispiace che non abbia avuto grande successo ricevendo delle critiche e se me lo avessero detto prima io un paio di scene per fare il pieno le avevo, si completava quello che era l'audience. Poi ci sarà spazio per le questioni meno importanti adesso quella fondamentale è allenare il Napoli". Nel giorno della sua presentazione ufficiale da nuovo tecnico del Napoli, Luciano Spalletti rivolge in conferenza stampa un nuovo durissimo attacco all'ex capitano della Roma.



"Speravo de morì prima". Questo il titolo scelto per raccontare alcuni retroscena della leggendaria vita calcistica (e non) di Francesco Totti. In particolare, il tribolato rapporto con Luciano Spalletti, nel corso della sua seconda esperienza sulla panchina della Roma (da gennaio 2016 a giugno 2017), reo a suo modo di vedere di non avergli concesso un dignitoso finale di carriera, la possibilità di giocare con continuità e costringendolo di fatto ad appendere anzitempo gli scarpini al chiodo.