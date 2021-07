De Laurentiis: "Insigne parte? Dipende da lui"

Interviste5 Luglio 2021Corriere dello Sport"Se mi dice che si è stancato e non vuole relegarsi e girare l'Europa, sarà una sua decisione, non certo nostra" "Insigne? E' un prodotto del nostro vivaio. Se mi dice che si è stancato e non vuole relegarsi e girare l'Europa, sarà una sua decisione, non certo nostra.". Sono le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in un intervento a un convegno al centro commerciale Jambo, in provincia di Caserta. La questione del rinnovo del capitano azzurro tiene ancora banco in casa del Napoli, con l'esterno azzurro che è in scadenza a giugno 2022 e ha anche lasciato aperto il capitolo cessione.



