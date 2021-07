De Laurentiis accoglie Spalletti a Castelvolturno

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il neo allenatore dei partenopei, Luciano Spalletti, sono arrivati a Castel Volturno dove è prevista una riunione in cui i due pianificheranno la prossima stagione. A rompere il ghiaccio è stato il presidente: "Un saluto ai tifosi, siamo qui con il nostro nuovo mister e c'è grande ottimismo. Una speranza ed un benvenuto a casa". Successivamente anche Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Alla città e ai tifosi diciamo forza Napoli, come dicono loro... sarò con te. Sono felice ed onorato di essere il nuovo allenatore del Napoli, metterò tutto me stesso a disposizione per il bene della squadra. Amo questa professione, ho amato le città dove ho lavorato ed io penso che la felicità delle città sia diversa: dipende dal contesto e Napoli non vedo l'ora di conoscerla bene".



Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il neo allenatore dei partenopei, Luciano Spalletti, sono arrivati a Castel Volturno dove è prevista una riunione in cui i due pianificheranno la prossima stagione. A rompere il ghiaccio è stato il presidente: "Un saluto ai tifosi, siamo qui con il nostro nuovo mister e c'è grande ottimismo. Una speranza ed un benvenuto a casa". Successivamente anche Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Alla città e ai tifosi diciamo forza Napoli, come dicono loro... sarò con te. Sono felice ed onorato di essere il nuovo allenatore del Napoli, metterò tutto me stesso a disposizione per il bene della squadra. Amo questa professione, ho amato le città dove ho lavorato ed io penso che la felicità delle città sia diversa: dipende dal contesto e Napoli non vedo l'ora di conoscerla bene".