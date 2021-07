Santoro è il nuovo team manager del Napoli

Cronaca1 Luglio 2021Corriere dello Sport





Giuseppe Santoro è il nuovo team manager del Napoli. Un ritorno alle origini o giù di lì: ha già lavorato nel club azzurro sin dall'alba dell'era De Laurentiis e fino al 2013, quando cioè seguì Mazzarri all'Inter (e poi al Watford e al Torino). Napoletano di stanza al Vomero, ex ds dell'Avellino e poi prima responsabile del settore giovanile e infine team manager del Napoli, Santoro ha legato la sua storia calcistica anche a un'intuizione super: in occasione di un provino fiutò le doti di Lorenzo Insigne, all'epoca quindicenne della scuola calcio Olimpia Sant'Arpino, e lo portò al Napoli per 1500 euro e qualche pallone.