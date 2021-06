Europei: Insigne in gol al debutto

Nella partita inaugurale di Euro 2020, all'Olimpico di Roma, gli azzurri di Roberto Mancini hanno superato 3-0 la Turchia





Il capitano azzurro protagonista con la rete del 3-0 che ha chiuso il match: un destro piazzato in area morbido e preciso che si è infilato sul secondo palo. Insigne ha disputato 80 minuti.



Nella ripresa spazio anche per Giovanni Di Lorenzo che è entrato al 46esimo.



