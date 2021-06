Mertens: "Resto al Napoli!"

Interviste10 Giugno 2021Sky"Non ho assolutamente alcun motivo per andare via, quindi smentisco ogni voce riguardante la mia partenza" Dries Mertens e il Napoli ancora insieme. Ad assicurarlo è lo stesso attaccante belga che, dal ritiro della sua Nazionale, conferma la volontà di continuare il suo percorso in azzurro, già ricco di soddisfazioni nei precedenti 8 anni. Mertens è il miglior marcatore della storia del suo club e, dopo essere stato un elemento centrale del Napoli di Benitez, Sarri, Ancelotti e Gattuso, si prepara ad esserlo anche del Napoli di Luciano Spalletti: "Non ho assolutamente alcun motivo per andare via, quindi smentisco ogni voce riguardante la mia partenza", le parole dell'attaccante. Che svela anche un retroscena con il Re Filippo: "È venuto qui in ritiro e si è congratulato con me per aver battuto il record di Maradona di gol segnati con la maglia del Napoli".



Nel futuro di Mertens c'è ancora il Napoli, ma ora testa agli Europei: "È particolarmente bello che ci siano di nuovo dei tifosi. Ovviamente per il Belgio è uno svantaggio non giocare mai a Bruxelles , ma due volte in Russia e in Danimarca. Avrei preferito giocare in casa tre volte come sarà per l'Italia. Favorita? La Francia è la più forte, seguita poi dall'Inghilterra. Anche l'Italia è una grande squadra, come ovviamente il Belgio".



