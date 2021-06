Basic obiettivo per il centrocampo

Mercato9 Giugno 2021Corriere dello SportSarà un mercato lungo e molto dipenderà da quello che succederà con Koulibaly e Fabian Ruiz Avrà colpito il Napoli, oltre alla struttura fisica, per quell'innata capacità di verticalizzare e arrivare in pochi istanti dall'altra parte del campo. Toma Basic è il centrocampista scelto, oggi, in attesa di sviluppi, per colmare il vuoto lasciato da Bakayoko, tornato al Chelsea. Il primo nome, ma non l'unico, certo quello col quale il ds Giuntoli si è portato avanti, ben oltre un semplice scambio d'informazioni. Il lavoro era già stato pianificato: Basic, croato, anni 25 a novembre, piace da tempo, è stato seguito a lungo, il Napoli ancora conserva tutti i dettagli utili dai quali lasciarsi convincere. Sarà un mercato lungo e molto dipenderà da quello che succederà con Koulibaly e Fabian Ruiz, per il quale gli occhi della Liga sono vigili, con Barcellona e Atletico Madrid in prima fila e col Psg sempre interessato. Si è defilato, invece, il Real Madrid: Carletto lo ha portato al Napoli ma non lo ritroverà in Casa Blanca.



