Il Napoli andrà a Rivisondoli dopo Dimaro?



Le indiscrezioni venute fuori qualche giorno fa, insomma, cominciano a trovare riscontri





Non è ancora ufficiale, certo, però la voce che svela i dettagli relativi alla seconda sessione di ritiro del Napoli è autorevole: «Ospiteremo la squadra dal 5 al 15 agosto in una struttura del luogo», ha detto ieri il sindaco di Rivisondoli, Roberto Ciampaglia, ai microfoni di Radio Marte.



Le indiscrezioni venute fuori qualche giorno fa, insomma, cominciano a trovare riscontri: il club azzurro ha sia deciso le date del soggiorno in Abruzzo sia il quartier generale, un anno fa stabilito a Castel di Sangro. «In settimana la situazione dovrebbe essere chiara - continua il sindaco di Rivisondoli -. Il Napoli dovrebbe soggiornare all'Aqua Montis, mentre per quel che riguarda gli allenamenti non è ancora stato stabilito il programma preciso». Un'estate fa, gli azzurri lavorarono allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro: «Sarà lo staff tecnico a decidere se lavorare al Patini oppure a Rivisondoli». Le due località distano più o meno 12 chilometri. «Abbiamo uno stadio da mille spettatori rizollato di recente e un altro campo con la pista d'atletica». Non resta che attendere il sopralluogo di Spalletti: «Dovrebbe arrivare in settimana».