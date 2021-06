Insigne, compleanno con gol e assist

4 Giugno 2021



L'attaccante del Napoli compie 30 anni ed è grande protagonista dell'ultimo test dell'Italia prima degli Europei





Cronaca4 Giugno 2021FanpageL'attaccante del Napoli compie 30 anni ed è grande protagonista dell'ultimo test dell'Italia prima degli Europei Lorenzo Insigne è stato il grande protagonista dell'ultimo test dell'Italia prima degli Europei. L'attaccante del Napoli ha propiziato il gol che ha sbloccato l'incontro, ne ha segnato uno ed ha servito un assist vincente a Berardi. E tutto questo lo ha fatto nel giorno del suo 30° compleanno. Al termine del match il numero 10 dell'Italia scherzando ha detto di essere un ‘vecchietto': "Sono contento per la prestazione. Da oggi sono un vecchietto".



Poi l'attaccante è tornato serio e ha dichiarato di essere molto felice per come è andato il match, che anche se era un'amichevole aveva una grande rilevanza: "Quello di oggi era un grande test per l'Europeo e sono contento".



Ma Insigne ha dichiarato anche di essere felice perché sente la grande fiducia che gli ha dato c.t., ma la fiducia gliel'hanno data anche i compagni di squadra che gli riconoscono una leadership tecnica: "Sono contento per la fiducia che mi dà Mancini e che mi danno i miei compagni".



Insigne, a segno per l'ottava volta con la maglia della Nazionale, ha elogiato il c.t. Roberto Mancini, che ha ottenuto l'ottavo successo consecutivo, e ha detto candidamente che sarà meravigliosamente bello avere i tifosi sugli spalti all'Olimpico di Roma contro la Turchia, ma al tempo stesso sarà strano perché i calciatori dovranno abituarsi:"Il mister ha creato un grande gruppo e come ho detto sempre ci ha messo nelle condizioni di esprimerci al meglio. Presto per capire dove possiamo arrivare, siamo consapevoli di dove poter arrivare. Tra una settimana sarà una bella emozione, pure avere i tifosi sugli spalti. Sarà anche strano perché adesso ci siamo abituati a giocare senza i tifosi".



