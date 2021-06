HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: I 70 anni di Beppe Bruscolotti

Cronaca 1 Giugno 2021 Fonte: Gazzetta dello Sport



Un galantuomo di altri tempi, capace di lasciare la fascia da capitano a Maradona col quale ha sempre avuto un rapporto speciale





Cronaca1 Giugno 2021Gazzetta dello SportUn galantuomo di altri tempi, capace di lasciare la fascia da capitano a Maradona col quale ha sempre avuto un rapporto speciale Beppe Bruscolotti è una delle persone più amate a Napoli e oggi ha passato al telefono la sua giornata ricevendo auguri di stima e di affetto per i suoi splendidi 70 anni. Un galantuomo di altri tempi, capace di lasciare la fascia da capitano a Diego Armando Maradona col quale ha sempre avuto un rapporto speciale e se c'è una telefonata che oggi è mancata è stata quella del fuoriclasse argentino. “Era davvero incredibile il nostro rapporto - racconta commosso il festeggiato, protagonista del primo scudetto al Napoli del 1987 - e non dimenticherò mai quella notte che venne a casa mia dopo la mezzanotte. Avevo preso in partita una forte botta in testa e il medico per precauzione mi aveva prescritto di restare sveglio quella notte. Diego venne e mi fece compagnia. Un gesto semplice e sincero di amicizia e condivisione, come ne abbiamo vissuti tanti insieme”.



SENZA NOSTALGIA — Il libro dei ricordi è sempre lì da sfogliare. E la passione per il calcio è rimasta intatta, come quella per il Napoli. Ma dal suo osservatorio speciale a Licola, il suo buen ritiro, Bruscolotti è abbastanza critico verso questo calcio: “Sinceramente ancora non mi capacito come gli azzurri abbiano potuto farsi sfuggire la qualificazione alla Champions. In campo bisogna dare tutto, ma non mi sembra sia accaduto. E questa gestione societaria non mi convince, visto che certi errori si ripetono”. Bruscolotti sarebbe stato sempre pronto a dare una mano al suo club, non tanto per visibilità o soldi ma proprio per attaccamento alla maglia. Ma da De Laurentiis non è mai arrivata una chiamata. Beppe non ne fa un problema ma resta convinto che i valori di un gruppo com'era ai tempi di Maradona, restano i presupposti per dare il massimo, che non vuol dire sempre vincere ma aiuta.



Beppe Bruscolotti è una delle persone più amate a Napoli e oggi ha passato al telefono la sua giornata ricevendo auguri di stima e di affetto per i suoi splendidi 70 anni. Un galantuomo di altri tempi, capace di lasciare la fascia da capitano a Diego Armando Maradona col quale ha sempre avuto un rapporto speciale e se c'è una telefonata che oggi è mancata è stata quella del fuoriclasse argentino. “Era davvero incredibile il nostro rapporto - racconta commosso il festeggiato, protagonista del primo scudetto al Napoli del 1987 - e non dimenticherò mai quella notte che venne a casa mia dopo la mezzanotte. Avevo preso in partita una forte botta in testa e il medico per precauzione mi aveva prescritto di restare sveglio quella notte. Diego venne e mi fece compagnia. Un gesto semplice e sincero di amicizia e condivisione, come ne abbiamo vissuti tanti insieme”.SENZA NOSTALGIA — Il libro dei ricordi è sempre lì da sfogliare. E la passione per il calcio è rimasta intatta, come quella per il Napoli. Ma dal suo osservatorio speciale a Licola, il suo buen ritiro, Bruscolotti è abbastanza critico verso questo calcio: “Sinceramente ancora non mi capacito come gli azzurri abbiano potuto farsi sfuggire la qualificazione alla Champions. In campo bisogna dare tutto, ma non mi sembra sia accaduto. E questa gestione societaria non mi convince, visto che certi errori si ripetono”. Bruscolotti sarebbe stato sempre pronto a dare una mano al suo club, non tanto per visibilità o soldi ma proprio per attaccamento alla maglia. Ma da De Laurentiis non è mai arrivata una chiamata. Beppe non ne fa un problema ma resta convinto che i valori di un gruppo com'era ai tempi di Maradona, restano i presupposti per dare il massimo, che non vuol dire sempre vincere ma aiuta. Vai alle altre della categoria Cronaca I Google Alert vengono in-

viati via e-mail per segna-

lare i nuovi articoli pubbli-

cati su SoloNapoli.com Frequenza: giornalieri settimanali E-mail: Username: Password: Le news sul Napoli

nella tua mailbox Tua e-mail: © SoloNapoli - Credits