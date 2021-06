Un calciomercato al risparmio

Mercato 1 Giugno 2021 Fonte: Sky



Vendere bene, comprare meglio. Due esterni bassi. Un centrale di difesa. Due se va via Koulibaly; il potenziale tesoretto di ogni estate





Mercato1 Giugno 2021SkyVendere bene, comprare meglio. Due esterni bassi. Un centrale di difesa. Due se va via Koulibaly; il potenziale tesoretto di ogni estate Fare di più. Ma con meno. È la missione di Spalletti. L'obiettivo ai tempi di un calcio economicamente tormentato dalla pandemia. Così è ovunque. Così sarà anche a Napoli. Bilancio in rosso di 20 milioni e taglio previsto del monte ingaggi del 30%. Ed eventualmente qualche cessione. Una spending review imposta dal momento. Ma senza mai rinunciare alle ambizioni. Anche alle più grandi.



E allora, la Champions. Più del quinto posto che vale molto più di quel solo punto che è mancato. Ma qui Spalletti è la garanzia. Si è qualificato undici volte nelle ultime dodici stagioni. E ci ha portato anche l'Udinese.



Poi, i sogni. Quelli che nel contratto di Spalletti ora sono bonus. Ma che in campo saranno la sfida più bella. Accendere il Maradona. Credere insieme che tutto sia possibile. Il suo nuovo Napoli. La continuità di un'idea in una sintesi da trovare. Anche col mercato. Vendere bene, e comprare anche meglio.



Due esterni bassi. Un centrale di difesa. Due se va via Koulibaly; il potenziale tesoretto di ogni estate. Centrocampo da risistemare, ancor più se Atletico e PSG davvero tenteranno Fabiàn e attacco da blindare, rinnovando scelte e contratti. Intanto Spalletti firma il suo. E tutto potrà cominciare.



Fare di più. Ma con meno. È la missione di Spalletti. L'obiettivo ai tempi di un calcio economicamente tormentato dalla pandemia. Così è ovunque. Così sarà anche a Napoli. Bilancio in rosso di 20 milioni e taglio previsto del monte ingaggi del 30%. Ed eventualmente qualche cessione. Una spending review imposta dal momento. Ma senza mai rinunciare alle ambizioni. Anche alle più grandi.E allora, la Champions. Più del quinto posto che vale molto più di quel solo punto che è mancato. Ma qui Spalletti è la garanzia. Si è qualificato undici volte nelle ultime dodici stagioni. E ci ha portato anche l'Udinese.Poi, i sogni. Quelli che nel contratto di Spalletti ora sono bonus. Ma che in campo saranno la sfida più bella. Accendere il Maradona. Credere insieme che tutto sia possibile. Il suo nuovo Napoli. La continuità di un'idea in una sintesi da trovare. Anche col mercato. Vendere bene, e comprare anche meglio.Due esterni bassi. Un centrale di difesa. Due se va via Koulibaly; il potenziale tesoretto di ogni estate. Centrocampo da risistemare, ancor più se Atletico e PSG davvero tenteranno Fabiàn e attacco da blindare, rinnovando scelte e contratti. Intanto Spalletti firma il suo. E tutto potrà cominciare.