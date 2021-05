I complimenti del Napoli a Jorginho

Cronaca 29 Maggio 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Il club partenopeo lo ha fatto via Twitter a dimostrazione di un legame ancora intatto





Cronaca29 Maggio 2021Corriere dello SportIl club partenopeo lo ha fatto via Twitter a dimostrazione di un legame ancora intatto







Il messaggio del Napoli

E ora l'ex regista del Napoli, a cui il club partenopeo ha fatto subito i "complimenti" via Twitter a dimostrazione di un legame ancora intatto, fa rotta sull'Europeo con l'Italia di Roberto Mancini che conta su di lui: "Porterò tutta la mia energia positiva - assicura il centrocampista dei 'Blues' -. Questo è un passo importante per la mia carriera ma non finisce qui. La fame è sempre la stessa".



"Ho ancora i brividi". Sensazione difficili da descrivere per Jorginho quelle provate dopo la vittoria per 1-0 sul Manchester City, che ha consentito al Chelsea (dove è approdato tre anni fa con Maurizio Sarri) di vincere la Champions League: "Il calcio fa vivere emozioni che non puoi spiegare - ha detto il centrocampista -. Al fischio finale non ci credevo per tutto il lavoro e tutte le difficoltà che ci sono dietro, anche per l'avversaria fortissima che avevamo di fronte oggi".Il messaggio del NapoliE ora l'ex regista del Napoli, a cui il club partenopeo ha fatto subito i "complimenti" via Twitter a dimostrazione di un legame ancora intatto, fa rotta sull'Europeo con l'Italia di Roberto Mancini che conta su di lui: "Porterò tutta la mia energia positiva - assicura il centrocampista dei 'Blues' -. Questo è un passo importante per la mia carriera ma non finisce qui. La fame è sempre la stessa".