Il tecnico portoghese, 46 anni, Ŕ allenatore del Porto, che ha chiuso al secondo posto in campionato ed ha eliminato la Juve in Champions





╚ Sergio ConceišŃo l'allenatore del Napoli dell'anno prossimo. Il tecnico portoghese, 46 anni, allenatore del Porto, con il quale ha chiuso al secondo posto in campionato ed ha eliminato la Juventus in Champions League, verrÓ presentato nei prossimi giorni e dovrÓ rappresentare l'uomo con cui rifondare dopo la delusione del quinto posto della gestione Gattuso. ConceišŃo torna in Italia, dove ha giocato con Lazio, Parma e Inter. ╚ in panchina da sei anni e questa Ŕ la sua prima esperienza italiana.

