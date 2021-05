Voci dal Forum: Natura perdente



Cronaca23 Maggio 2021Forum SoloNapoli - DarioLa Champions rimane un sogno. Il Napoli si avvia verso un poderoso ridimensionamento

Alla fine, come si dice, tutti i nodi sono venuti al pettine e la squadra ha rivelato la sua vera natura: squadra perdente. Quando si affronta una partita del genere, ovverosia nel modo in cui si è affrontata, stiamo parlando del Verona e non del Barcellona, allora è giusto che si paghi dazio. È stata una partita semplicemente oscena, considerata la posta in palio, almeno per il Napoli, e colui che viene additato come miglior talento del calcio italiano, ha effettuato la sua peggior prestazione, rivelando tutta la sua pochezza e tutta la sua inadeguatezza a ricoprir determinati ruoli. Ogni riferimento a Insigne non è casuale, ma voluto. Per quanto mi riguarda, insieme ai suoi capricci e ai suoi contratti ha fatto il suo tempo. Altra delusione è stata Di Lorenzo. Sono sicuro di non affermare il falso quando dico che quella di oggi è stata la sua peggior prestazione da che veste l'azzurro. Lui ed Insigne hanno sbagliato tutto ciò che c'era da sbagliare. Ciò che lascia ancora più perplesso è l'ostinazione di Gattuso a lasciarli per tutta la partita in campo. Gattuso, fra le altre cose, dispiace dirlo, ha effettuato sostituzioni semplicemente assurde, come è stato assurdo privarsi in una partita del genere di Demme. Roba da matti! A mio modo di vedere, nel corso della partita avrebbe dovuto lasciare in campo Zielinski, spostare Lozano al posto di Insigne e far entrare Politano per coprire la fascia destra. Ha sostituito in modo folle, affidandosi oramai a un ex calciatore, Mertens, e consegnando, in tal modo, la partita al suo collega Juric, che oggi con il suo Verona ha fatto un figurone.

Ad ogni modo, questa cocente delusione, ha soprattutto un nome: De Laurentiis. Ha continuato a portare avanti, in una situazione del genere, la tarantella dell'allenatore e l'altra tarantella di chi ha il contratto in scadenza. A Napoli c'è chi dice che sia un genio. Falso! È solo uno squallido opportunista con una presunzione senza limiti. Ripeto ancora una volta: è come quel dottore che non ti fa morire, ma non ti fa mai stare bene. Il Napoli avrà voce e considerazione quando andrà via lui e tutta quella becera stampa partenopea che fa da zerbino, tollerando l'intollerabile.

Bene, la Champions rimane un sogno. Il Napoli si avvia verso un poderoso ridimensionamento. L'ultimo treno è stato perso. All'orizzonte non vedo sereno, ma cielo fosco. Ora cominciano per la delizia del Presidentissimo i giochi senza frontiere, ovverosia i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Personalmente guarderò il tutto con molto distacco, perché chi ha natura perdente è destinato a perdere, e io non ho tempo da perdere. D10S non c'è più per risollevarci dal pantano, quindi non ci resta che fare da soli. Chi è di buon senso sa quello che deve fare.

Per la cronaca: Napoli-Verona 1-1. Napoli fuori dalla Champions e al suo presidentissimo 50 milioni in meno. Tutto qui.