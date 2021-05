Suicidio Napoli

Cronaca 23 Maggio 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Gli azzurri buttano via la Champions: nervi e paura e col Verona è solo 1-1. Al gol dell'ex Rrahmani risponde Faraoni





Cronaca23 Maggio 2021Corriere dello SportGli azzurri buttano via la Champions: nervi e paura e col Verona è solo 1-1. Al gol dell'ex Rrahmani risponde Faraoni Il Napoli è fuori dalla Champions League! La squadra di Gattuso ha fallito in maniera incredibile il match point al Maradona: solo un pareggio in casa con il Verona che regala la qualificazione nell'Europa che conta al Milan (vincitore a Bergamo con l'Atalanta) e alla Juve (che senza Ronaldo ha passeggiato in casa del Bologna). Un finale di stagione amaro per gli azzurri che mancano il traguardo tanto desiderato dal presidente De Laurentiis, che vede sfumare così davanti agli occhi i circa 50 milioni garantiti dalla chiusura nelle prime quattro in classifica.



Gattuso, una chiusura disastrosa

Finisce nel peggiore dei modi il ciclo di Gattuso al Napoli, con un pari amaro (quinto posto e qualificazione in Europa League) in una serata triste e incolore, come quelle peggiori della sua gestione. Era stato il Verona all'andata ad aprire la sua crisi definitiva con De Laurentiis, è stata ancora una volta la squadra di Juric a rovinargli tutto sul più bello, quando al traguardo mancava solo l'ultimo passo. Da domani il Napoli volterà pagina con un altro allenatore, che dovrà rimettere insieme una squadra uscita ridimensionata da questo incredibile finale di stagione.



Napoli inguardabile

Come al Bentegodi gli azzurri non hanno quasi mai visto palla contro il Verona, troppo più organizzata tatticamente per andare in difficoltà con il lento e prevedibile giro palla del Napoli. La squadra di Juric ha controllato la partita, Osimhen e compagni hanno fatto solo il solletico alla difesa gialloblù. Solo due tiri pericolosi nel primo tempo (Insigne e Lozano), solo il gol in mischia su calcio d'angolo dell'ex Rrahmani, un paio di tiri senza pretese di Politano e un colpo di testa a tempo quasi scaduto di Petagna nella ripresa. Troppo poco per mettersi in tasca la qualificazione Champions, il modo peggiore per chiudere la stagione. Gattuso lascia Napoli in una delle serate più amare degli ultimi anni azzurri.



Il Napoli è fuori dalla Champions League! La squadra di Gattuso ha fallito in maniera incredibile il match point al Maradona: solo un pareggio in casa con il Verona che regala la qualificazione nell'Europa che conta al Milan (vincitore a Bergamo con l'Atalanta) e alla Juve (che senza Ronaldo ha passeggiato in casa del Bologna). Un finale di stagione amaro per gli azzurri che mancano il traguardo tanto desiderato dal presidente De Laurentiis, che vede sfumare così davanti agli occhi i circa 50 milioni garantiti dalla chiusura nelle prime quattro in classifica.Gattuso, una chiusura disastrosaFinisce nel peggiore dei modi il ciclo di Gattuso al Napoli, con un pari amaro (quinto posto e qualificazione in Europa League) in una serata triste e incolore, come quelle peggiori della sua gestione. Era stato il Verona all'andata ad aprire la sua crisi definitiva con De Laurentiis, è stata ancora una volta la squadra di Juric a rovinargli tutto sul più bello, quando al traguardo mancava solo l'ultimo passo. Da domani il Napoli volterà pagina con un altro allenatore, che dovrà rimettere insieme una squadra uscita ridimensionata da questo incredibile finale di stagione.Napoli inguardabileCome al Bentegodi gli azzurri non hanno quasi mai visto palla contro il Verona, troppo più organizzata tatticamente per andare in difficoltà con il lento e prevedibile giro palla del Napoli. La squadra di Juric ha controllato la partita, Osimhen e compagni hanno fatto solo il solletico alla difesa gialloblù. Solo due tiri pericolosi nel primo tempo (Insigne e Lozano), solo il gol in mischia su calcio d'angolo dell'ex Rrahmani, un paio di tiri senza pretese di Politano e un colpo di testa a tempo quasi scaduto di Petagna nella ripresa. Troppo poco per mettersi in tasca la qualificazione Champions, il modo peggiore per chiudere la stagione. Gattuso lascia Napoli in una delle serate più amare degli ultimi anni azzurri.