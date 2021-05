Napoli-Verona: i precedenti

Gli azzurri vincenti in casa in 20 occasioni su 27





Cronaca23 Maggio 2021SSC NapoliGli azzurri vincenti in casa in 20 occasioni su 27 E' il confronto numero 56 tra Napoli e Verona in Serie A. E' la 28esima edizione in casa azzurra.



Questo il bilancio dei 27 precedenti interni: 20 vittorie Napoli, 5 pareggi, 2 successi Verona





Ultima vittoria del Napoli in casa contro il Verona in Serie A:



19 ottobre 2019 - Napoli - Verona 2-0





Ultimo pareggio del Napoli in casa contro il Verona in Serie A:



30 novembre 1986 - Napoli - Verona 0-0





Ultima sconfitta del Napoli in casa contro il Verona in Serie A:



2 gennaio 1983 - Napoli - Verona 1-2