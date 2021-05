Volata Champions, tutte le possibilità

23 Maggio 2021



Con l'Inter e l'Atalanta già sicure di un posto, Milan, Napoli e Juventus si contendono i due posti rimanenti





Cronaca23 Maggio 2021Corriere dello SportCon l'Inter e l'Atalanta già sicure di un posto, Milan, Napoli e Juventus si contendono i due posti rimanenti E' uno sprint a tre la corsa Champions negli ultimi 90 minuti del campionato di Serie A: con l'Inter e l'Atalanta già sicure di giocare il massimo torneo continentale nella prossima stagione, Milan, Napoli e Juventus si contendono i due posti rimanenti. I rossoneri di Pioli e gli azzurri di Gattuso hanno 76 punti, uno di vantaggio sui bianconeri di Pirlo che sono a 75. In caso di parità di punti valgono, nell'ordine, i punti ottenuti negli scontri diretti (classifica avulsa), differenza reti negli scontri diretti, differenza reti nelle 38 giornate di campionato, gol segnati ed, eventualmente, il sorteggio. Nell'ultima giornata si giocano Atalanta-Milan, Napoli-Verona e Bologna-Juventus.



Il Napoli va in Champions se...

Vince.

Pareggia e la Juve non vince.

Pareggia e il Milan perde.

Perde (massimo con 9 gol di scarto) e la Juve pareggia (anche in caso di ko del Milan).



Il Napoli si qualifica aritmeticamente in Champions League se vince l'ultima partita, contro il Verona. In caso di pareggio il Napoli è in Champions se la Juve perde o pareggia. In caso di sconfitta il Napoli va ugualmente in Champions se la Juventus perde. In caso di sconfitta del Napoli e vittoria della Juventus, i ragazzi di Gattuso sono sicuramente fuori dalla Champions League anche in caso di ko del Milan, perché in svantaggio negli scontri diretti con i rossoneri.



Il Milan va in Champions se...

Vince.

Pareggia e una tra Napoli e Juve non vince.

Perde e la Juve non vince.

Perde e il Napoli perde.



Il Milan si qualifica sicuramente in Champions League se vince l'ultima partita sul campo dell'Atalanta. In caso di pareggio il Milan è in Champions se la Juve perde o pareggia. In caso di sconfitta a Bergamo, il Milan può andare in Champions se la Juve perde o pareggia, oppure se il Napoli perde con il Verona.



La Juventus va in Champions se...

Vince e una tra Milan e Napoli non vince.



La Juventus, che ha un punto di svantaggio su Napoli e Milan, va in Champions in caso di successo a Bologna e di mancata vittoria di almeno una squadra tra azzurri e rossoneri. In caso di pareggio la Juventus può sperare, ma è un'ipotesi assai remota, negli scontri diretti in caso di sconfitta di Napoli o di entrambe le squadre davanti: i bianconeri sono in svantaggio negli scontri diretti con il Milan e in parità con il Napoli (conterebbe quindi la differenza reti totale che vede però gli azzurri avanti di 9 gol rispetto ai bianconeri. In pratica il Napoli dovrebbe perdere 10-0 con il Verona). In caso di arrivo a pari punti a tre (è possibile con il pari della Juve e i ko di Milan e Napoli) i bianconeri sarebbero quasi certamente out sempre per la peggior differenza reti totale rispetto al Napoli (+45 attualmente per gli azzurri e +36 per i bianconeri).



