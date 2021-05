Albiol: "Il Napoli andrà in Champions League"

Centosettantotto presenze e sei gol, dal 2013 al 2019. Una presenza costante nella difesa del Napoli, passando da Benitez, Sarri e Ancelotti. E' Raúl Albiol, centrale spagnolo ora in forza al Villarreal, di cui è anche capitano. Mercoledì i suoi "canarini gialli" saranno impegnati nella finale di Europa League contro il Manchester United e, intervistato per l'occasione da Sky Sport, ha colto l'occasione per sottolineare ancora l'affetto che lo lega alla città campana e alla squadra di De Laurentiis: "Amo Napoli e la mia famiglia ama Napoli, quindi posso solo fare il tifo per loro. Vedo sempre le partite quando ne ho la possibilità, questa squadra è sempre nel mio cuore. Lì ho vissuto sei anni meravigliosi. Penso che ce la faranno a entrare in Champions League", ha detto Albiol."Vogliamo l'Europa League per entrare nella storia. Il Villarreal e' una famiglia, perchè, dal primo momento in cui arrivi qua, tutti rendono le cose molto semplici. Ti senti a casa dal primo giorno e questo è fondamentale per lavorare al meglio. Giocheremo contro una squadra storica, molto forte economicamente e con grandissimi giocatori", ha aggiunto il difensore iberico.



"La nostra forza e' il gruppo: sappiamo che e' difficile ma e' una partita di 90 minuti e abbiamo l'obiettivo di vincere perche' entreremmo nella storia di questa societa'. Anche personalmente avrei la possibilita' di vincere per la prima volta l'Europa League. Sarebbe molto importante e ci consentirebbe di raggiungere l'obiettivo di entrare in Champions League", ha detto ancora Albiol. "Gli Europei con la Spagna? Tutti hanno il sogno di giocare gli Europei o comunque di vestire la maglia della Nazionale. Penso che ognuno debba fare al massimo il proprio lavoro: io so che devo continuare così, alzando il livello ogni partita. Alla fine, se arriverà una ricompensa, sarà molto meglio. Ma l'importante è rimanere tranquilli: so di aver fatto tutto il possibile per realizzare il sogno di andare agli Europei", ha concluso l'ex difensore del Napoli.



