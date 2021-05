Date e orari dell'ultima giornata di serie A

Cronaca 18 Maggio 2021 Fonte: Sky



In contemporanea le gare con in palio punti decisivi per la classifica. Azzurri in campo domenica alle 20.45





Cronaca18 Maggio 2021SkyIn contemporanea le gare con in palio punti decisivi per la classifica. Azzurri in campo domenica alle 20.45 Con un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti gli orari della 38^ e ultima giornata di campionato. Un turno che si giocherà tra sabato 22 e domenica 23 maggio e che vedrà le gare con in palio punti decisivi per l'accesso alla Champions, alle altre Coppe europee e per la lotta salvezza giocarsi tutti lo stesso giorno e allo stesso orario. Tre gli anticipi del sabato, tutti alle 20.45: si tratta di Cagliari-Genoa, Crotone-Fiorentina e Sampdoria-Parma. Domenica, alle ore 15, l'Inter campione d'Italia sfida l'Udinese a San Siro. Alle 20.45 il piatto pregiato del menù di giornata, con tutte le altre sfide che si giocano in contemporanea: Atalanta-Milan, Bologna-Juventus e Napoli-Hellas Verona decreteranno i verdetti Champions League. Allo stesso orario si giocano Sassuolo-Lazio e Spezia-Roma. Sempre alle 20.45, la sfida salvezza tra Torino e Benevento.



38^ GIORNATA (da sabato 22 a domenica 23 maggio)

Cagliari-Genoa, sabato 22 ore 20.45 SKY

Crotone-Fiorentina, sabato 22 ore 20.45 SKY

Sampdoria-Parma, sabato 22 ore 20.45 DAZN

Inter-Udinese, domenica 23 ore 15.00 DAZN

Atalanta-Milan, domenica 23 ore 20.45 SKY

Bologna-Juventus, domenica 23 ore 20.45 DAZN

Napoli-Hellas Verona, domenica 23 ore 20.45 SKY

Sassuolo-Lazio, domenica 23 ore 20.45 SKY

Spezia-Roma, domenica 23 ore 20.45 SKY

Torino-Benevento, domenica 23 ore 20.45 SKY



Con un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti gli orari della 38^ e ultima giornata di campionato. Un turno che si giocherà tra sabato 22 e domenica 23 maggio e che vedrà le gare con in palio punti decisivi per l'accesso alla Champions, alle altre Coppe europee e per la lotta salvezza giocarsi tutti lo stesso giorno e allo stesso orario. Tre gli anticipi del sabato, tutti alle 20.45: si tratta di Cagliari-Genoa, Crotone-Fiorentina e Sampdoria-Parma. Domenica, alle ore 15, l'Inter campione d'Italia sfida l'Udinese a San Siro. Alle 20.45 il piatto pregiato del menù di giornata, con tutte le altre sfide che si giocano in contemporanea: Atalanta-Milan, Bologna-Juventus e Napoli-Hellas Verona decreteranno i verdetti Champions League. Allo stesso orario si giocano Sassuolo-Lazio e Spezia-Roma. Sempre alle 20.45, la sfida salvezza tra Torino e Benevento.38^ GIORNATA (da sabato 22 a domenica 23 maggio)Cagliari-Genoa, sabato 22 ore 20.45 SKYCrotone-Fiorentina, sabato 22 ore 20.45 SKYSampdoria-Parma, sabato 22 ore 20.45 DAZNInter-Udinese, domenica 23 ore 15.00 DAZNAtalanta-Milan, domenica 23 ore 20.45 SKYBologna-Juventus, domenica 23 ore 20.45 DAZNNapoli-Hellas Verona, domenica 23 ore 20.45 SKYSassuolo-Lazio, domenica 23 ore 20.45 SKYSpezia-Roma, domenica 23 ore 20.45 SKYTorino-Benevento, domenica 23 ore 20.45 SKY