Biraghi: "Complimenti al Napoli. Merita la Champions"

16 Maggio 2021



"Non era affatto semplice vincere contro di noi. Stiamo facendo molto bene in questo momento"





Cristiano Biraghi, esterno della Fiorentina, nel post gara di DAZN, ha parlato della prestazione offerta contro gli azzurri: "Frank Ribery è un calciatore che ha fatto la storia e vinto tantissimo, è un idolo per un'intera generazione. Oggi mi va di fare i complimenti al Napoli, non era affatto semplice vincere contro di noi. Stiamo facendo molto bene in questo momento, ritrovando anche un'identità di gioco". Ha evidenziato l'esterno della Fiorentina durante il match odierno contro gli azzurri.



Inoltre, Biraghi, ha aggiunto: "Merita di andare in Champions League il Napoli, complimenti alla squadra azzurra. Non è mai bello perdere, anche ad obiettivo raggiunto, ma purtroppo è andata così. Iachini? E' stato mandato via troppo presto, non avevamo avuto tempo a sufficienza per lavorare tutti insieme ad inizio stagione. Litigio con l'allenatore del Napoli? Ringhio è un passionale, io lo stesso. Sono cose di campo, è finito tutto lì". Ha concluso l'esterno della squadra gigliata ex Inter.



