Iachini: "Il rigore ha cambiato il corso della gara"

Interviste 16 Maggio 2021 Fonte: Corriere dello Sport



L'allenatore della Fiorentina, Giuseppe Iachini, ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta interna, per 2-0, contro il Napoli: "Abbiamo cercato la continuità di risultati volendo fare una buona gara e a livello di compattezza la squadra è andata bene, visto che abbiamo concesso poco come nelle sfide con Juve e Lazio. Il problema è stato che abbiamo sbagliato molti passaggi in uscita e ciò ci ha impedito di creare pericoli senza dimenticare che abbiamo avuto un giorno in meno per recuperare: ci è mancata la freschezza anche per questo. Abbiamo fatto una buona partita e ha cercato un buon risultato: purtroppo è finita in modo diverso a causa di un episodio come il rigore dato al Napoli, che ha fatto prendere alla situazione una piega diversa proprio quando non stavamo lasciando nulla all'avversario". Proprio riguardo al rigore dato agli azzurri, il tecnico ha dato la sua opinione: "Secondo me il tuffo è accentuato malgrado la maglia si muova, ma sono giudizi dell'arbitro e il nostro rimpianto è che sia stata una scelta favorevole agli azzurri".