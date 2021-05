Voci dal Forum: Concentrati e cazzimmosi

Cronaca 16 Maggio 2021 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Grande vittoria questa di Firenze, perché spalanca le porte della champions e ottenuta contro una squadra che non ha regalato nulla





Cronaca16 Maggio 2021Forum SoloNapoli - DarioGrande vittoria questa di Firenze, perché spalanca le porte della champions e ottenuta contro una squadra che non ha regalato nulla Un opinionista da bar, lo stesso che aveva sentenziato che Osimhen era scarso tecnicamente e che aveva bisogno di due ore giornaliere di muro, aveva detto che i calciatori della Fiorentina erano ormai in vacanza e che si erano dedicati alla pesca, quindi il Napoli poteva ritenersi già in Champions. Ne azzeccasse una, ma una che fosse una. Niente da fare, nonostante i cinquant'anni trascorsi, così dice lui, nel calcio. Li ha trascorsi male evidentemente, ma lasciamo perdere, non ne vale la pena.

Grande vittoria questa di Firenze, perché spalanca le porte della champions e ottenuta contro una squadra che non ha regalato nulla, altro che vacanze, ma tenere alta la guardia. Non è ancora finita. Ne manca ancora una, l'ultima. Rimanere concentrati e cazzimmosi, perché anche il Verona, l'ultima partita prima del grande traguardo, non regalerà nulla. Il Napoli non ha amici, se non la sua gente. Punto.

La partita. Gattuso, nella sorpresa generale, riconferma Baka a centrocampo e parte con Politano. Il resto, gli stessi uomini visti contro l'Udinese. Primo tempo di studio e pazienza, proprio come una grande squadra, che termina sullo 0-0.

Nel secondo tempo il Napoli alza il ritmo e si piazza nella metà campo avversaria. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Milenkovic commette fallo, l'ennesimo, su Rrahmani. L'arbitro lascia proseguire, ma viene richiamato dal VAR e decide per il rigore. Alla battuta va Insigne. Sbaglia, ma insacca sulla ribattuta del portiere. Napoli in vantaggio e Fiorentina inviperita. Ribery pare morso dalla tarantola e semina panico. La retroguardia è attenta e riesce a sbrigarsela. Su azione di contropiede il Napoli va in doppio vantaggio con Zielinski. Cala il sipario e il gelo sul Franchi.

Fiorentina - Napoli 0-2. È il risultato finale.

I singoli. Meret, non un grande lavoro, ma tranquillo e preciso, 6,5; Di Lorenzo, il direttissimo il suo l'ha fatto, 6,5; Hysaj, un'altra grande prova, 7; Manolas, insuperabile l'Achille greco, 7; Rrahmani, come Manolas, 7; Baka, ha fatto valere la sua fisicità ed era quello che voleva Gattuso, 6.5; Politano, non al meglio, 6; Fabian Ruiz, un gigante a centrocampo, 6,5; Osimhen, un pericolo costante e un cambio gioco da manuale del calcio, 7; Zielinski, si avvia a restare in modo permanente nell'Olimpo del calcio 7; Insigne, prova da capitano vero, 7. Non giudicabili i subentrati.

Testa ora al Verona, Stessa determinazione, stessa cazzimma.