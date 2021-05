De Laurentiis su Twitter: "Grande vittoria!"

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha commentato sul suo profilo Twitter la vittoria del Napoli sul campo della Fiorentina. “Grande vittoria! Ma massima concentrazione perché non è ancora finita! Forza Napoli sempre”. Queste le sue parole di prudenza per la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Ancora, infatti, non è detto nulla mancando una giornata al termine del campionato con tre squadre ancora in corsa.