Fiorentina-Napoli: le probabili formazioni

Gattuso non avrà a disposizione i soli Lobotka e soprattutto Koulibaly





Si gioca domani, all'Artemio Franchi di Firenze, un'importante match per il Napoli che, contro la Fiorentina, in caso di vittoria, può mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League. Queste le probabili formazioni:



QUI FIORENTINA - Iachini recupera all'ultimo Dragowski che dovrebbe partire dal 1', altrimenti Terracciano è pronto per scendere in campo. Milenkovic, Pezzella e Caceres dovrebbe essere il terzetto difensivo con Venuti e Biraghi larghi sulle fasce. Amrabat, Pulgar e Bonaventura centrali di centrocampo con Ribery alle spalle di Vlahovic. Soltanto panchina per l'ex Callejon.



FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Iachini.



QUI NAPOLI - Gattuso non avrà a disposizione i soli Lobotka e soprattutto Koulibaly. Tra i pali dovrebbe essere riconfermato Meret che bene sta facendo in questo periodo, complice anche l'infortunio di Ospina, pur essendo recuperato. Difesa a 4, quindi confermata, con la coppia centrale Manolas-Rrahmani con Di Lorenzo e Hysaj sulle fasce. A centrocampo Fabian e Demme con Osimhen centravanti. Dovrebbero agire, alle sue spalle, Lozano, Zielinski e Insigne.



NAPOLI (4-2-3-1) - Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.