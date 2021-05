Fiorentina-Napoli: i precedenti

Cronaca 15 Maggio 2021 Fonte: SSC Napoli



Gli azzurri hanno vinto a Firenze in 16 occasioni su 70





Cronaca15 Maggio 2021SSC NapoliGli azzurri hanno vinto a Firenze in 16 occasioni su 70 Sarà il confronto numero 142 tra Fiorentina e Napoli. E' la 71esima edizione in casa viola.



Questo il bilancio dei 70 precedenti al Franchi: 36 vittorie Fiorentina, 18 pareggi, 16 successi Napoli.



Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro la Fiorentina in Serie A:



24 agosto 2019 - Fiorentina vs Napoli 3-4



Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro la Fiorentina in Serie A:



9 febbraio 2019 - Fiorentina vs Napoli 0-0



Ultima sconfitta del Napoli in trasferta contro la Fiorentina in Serie A:



29 aprile 2018 - Fiorentina vs Napoli 3-0