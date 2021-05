Osimhen, che numeri!

Cronaca10 Maggio 2021Corriere dello SportFisicamente dirompente, incontenibile negli spazi, capace di dare alla squadra soluzioni in uscita finora mai avute Una stella di nome Victor Osimhen. Il Napoli sta finalmente scoprendo in questo finale di stagione il vero valore del nigeriano, attaccante diventato devastante appena ha superato i problemi fisici ed è riuscito a giocare con più continuità. Fisicamente dirompente, incontenibile negli spazi, capace di dare alla squadra soluzioni in uscita finora mai avute, Victor sta crescendo di partita in partita.



Osimhen, i numeri che lo esaltano

Grazie anche ai richiami continui di Gattuso (a La Spezia ha urlato il suo nome centinaia di volte dalla panchina), riesce a mettere tanti ingredienti esplosivi nelle sue prestazioni: in Liguria è andato a segno per la quarta partita consecutiva, è arrivato a 10 gol in campionato (in 21 partite di cui solo 13 da titolare per un totale di 1331 minuti giocati) e ha segnato la sua prima doppietta in Italia. Solo Haaland (classe 2000) è piú giovane di Osimhen (1998) tra i giocatori dei top-5 campionati europei capaci di andare in doppia cifra di gol in entrambe le ultime due stagioni. Nessuno ha segnato come lui da inizio aprile (sette gol come Vlahovic) e con lui titolare il Napoli ha vinto il 69% di partite in questo campionato (13 partite, senza di lui la percentuale si abbassa al 59%).



Osimhen, i complimenti social

Subito dopo la grande partita con lo Spezia (doppietta e assist) Osimhen ha festeggiato sui social condividendo i tantissimi messaggi di complimenti che gli sono arrivati e ha voluto congratularsi con i compagni di squadra: “Bravi raga”, ha scritto ripostando una foto dell'abbraccio dopo un gol. Per lui anche l'applauso social del presidente De Laurentiis. Il Napoli ha ritrovato una stella.



