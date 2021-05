Voci dal Forum: Osimhen e il muro



Cronaca8 Maggio 2021Forum SoloNapoli - DarioIl Napoli porta a casa contro lo Spezia tre punti pesanti

C'è qualcuno a Napoli che diceva e continua a dire, dall'alto della sua quarantennale esperienza calcistica, che Osimhen, data la sua scarsezza tecnica, ha bisogno di fare due ore di muro al giorno. Lo stesso personaggio, accompagnato nei suoi deliri anche da altri, afferma che Meret è un portiere muto e che trasmette insicurezza. Non ho la stessa esperienza quarantennale del soggetto in questione, ma affermo, senza paura di essere smentito, che non ho mai sentito castronerie più grandi, ovviamente in campo calcistico, e non conosco nessuno che abbia speso così male i suoi anni nel calcio, come questo signore. Chi è? Non spreco tempo a scrivere il suo nome, lascio il tutto all'immaginazione del lettore, e non dovrebbe, anzi non è difficile.

Il Napoli porta a casa contro lo Spezia tre punti pesanti, che non danno chiaramente la matematica certezza della zona Champions, ma sicuramente ne agevolano il cammino. Il Napoli oggi ha mostrato determinazione, spirito di squadra, concentrazione e cazzimma, e in ogni suo componente. Il risultato finale che è di 4-1 in favore del Napoli va di lusso allo Spezia, che poteva essere travolto da un'autentica valanga. Mancano, a questo punto, soltanto tre partite alla fine del torneo, ma se il buongiorno si vede dal mattino, sarà sicuramente una bella giornata.

Evito la cronaca e passo al risultato con relativi marcatori del Napoli.

Spezia - Napoli 1-4. Marcatori: Zielinski, Osimhen, Osimhen, Lozano.

I singoli: Meret, sicuro e preciso. È migliorato moltissimo con i piedi e merita di finire il campionato fra i pali. Giù le mai da Meret, 7; Hysaj, buona prova e, per quanto mi riguarda, merita la riconferma, 6,5; Di Lorenzo, a volte dà la sensazione di essere un treno che arriva in corsa, ma non un treno qualsiasi, un direttissimo, 7,5; Manolas, tranquillo, preciso e risoluto, 7; Rrahmani, come Manolas, 7; Politano, è in forma ma due sbagli nelle relative conclusioni, ne abbassano di mezzo punto il voto, 6,5; Demme, insostituibile e imprescindibile, 7; Fabian, lavoro oscuro, ma efficace 6,5; Osimhen, roba da stropicciarsi gli occhi e non solo per i due goals segnati, 9; Zielinski, è classe allo stato puro e se ne sta convincendo anche lui, 7,5; Insigne, meglio nei secondo tempo, 7; Lozano, ha giocato venti minuti e ha lasciato il segno. Per quanto mi riguarda, pienamente recuperato, 7; Mario Rui, Marittiello il suo l'ha fatto, 6,5. Gli altri subentrati, Mertens, Petagna, Elmas, non giudicabili.

Ora testa all'Udinese, ma godiamoci in tutta tranquillità le partite che vedono impegnate Lazio, Atalanta, Milan e Juve.