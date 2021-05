Spezia-Napoli: i voti agli azzurri

Meret 6 - L'affinità con la coppia di centrali non è perfetta o rodata, ma nonostante qualche brivido iniziale poi di rischi nel primo tempo non ce ne sono. Manolas anticipa Piccoli davanti a lui, ci mette la manona su Estevez ma nulla può su Piccoli



Di Lorenzo 7 - Gyasi è rapido, lui lo è di più nella sovrapposizione del vantaggio. Attento in copertura, puntuale nel salire durante il primo tempo. Unica inesattezza sul gol dell'1-3, quando lascia spazio a Marchizza per crossare.



Manolas 6,5 - L'accoppiata con Rrahmani non è stata utilizzata quasi mai, ma lo Spezia nel primo tempo non combina nulla e di lui ci si ricorda per un paio di scontri che lo lasciano a terra per qualche secondo. Perfetto su Piccoli al 60', meno sull'1-3 quando se lo ritrova davanti - ma non era suo.



Rrahmani 6,5 - Rispolverato dopo una partita di stop, prende le misure ad Agudelo e al 17' lo anticipa senza fare fallo in area. Respinge il pallone che porterà Osimhen allo 0-2, sul gol dell'1-3 non è attento su Piccoli. Libera l'area quando serve.



Hysaj 6 - Quarta di fila da titolare, stende subito Verde e vive una partita un po' condizionata. Non spinge molto, ma al 34' non esita a tirare. Sbaglia malamente dopo un'ora, lancia l'azione più pericolosa dello Spezia (fino al gol). Insicuro il colpo di testa al 67', prima del cambio. (Dal 69' Mario Rui 6 - Un bel recupero nel finale per anticipare Saponara, torna da ex nello stadio che l'ha visto nel 2012-13)



Fabian 6 - Perde un brutto pallone al 16', per fortuna senza conseguenze. Però ci mette un po' per trovare lo spazio giusto, perdendo un'altra palla sul finire dei primi 45'. Sbaglia al 47' lanciando Zielinski, mette Demme davanti a Provedel. Nonostante il sole sul Picco, propone più di una ombra.



Demme 7 - Il pressing dello Spezia non gli impedisce di piazzarsi lì in mezzo, sempre a correre sulle tracce degli avversari - anche fallosamente. Arriva anche al tiro, servito da Fabian, e lancia Politano al 57' dopo un'altra palla recuperata. E ancora pochi minuti dopo, prendendo poi una brutta botta da Vignali.



Zielinski 7 - In avvio ha sempre qualche spazio libero davanti l'area di rigore, non gli sembra vero poter battere a rete in solitaria per lo 0-1. Preciso il suggerimento per lo 0-2 di Osimhen, fa correre la palla come se fosse la sua migliore amica. Più nascosto nella ripresa, ma va già molto bene così. (Dal 69' Mertens SV - Entra e si fa male alla caviglia). (Dal 76' Elmas SV)



Politano 6 - Bella l'accelerazione dopo 4', poi tocco preciso per la sovrapposizione di Di Lorenzo sullo 0-1. Ricci lo stende al 34' dopo trenta metri di corsa, ogni accelerazione è un fallo guadagnato. Però si divora lo 0-4 al 57' e si fa anticipare da Marchizza davanti alla porta. (Dal 76' Lozano 6,5 - Un gol che premia la sua caparbietà nel seguire la corsa di Osimhen, ritrova il gol dopo 104 giorni)



Osimhen 8 - Solo Ibrahimovic ha giocato meno partite per arrivare a 8 gol in A, gli manca qualche centimetro per segnare dopo 12', a seguito di un recupero palla. I suoi movimenti portano sempre a liberare spazi per i compagni. Poi sale a nove gol con una sgroppata notevole, e a dieci ringraziando la difesa che lo lascia da solo - calciando una bomba sotto la traversa. Ammirevole la generosità nel servire Lozano, in velocità trae in inganno i guardalinee ma non il VAR. Debordante. (Dall'84' Petagna SV)



Insigne 7 - Ad un passo dall'eguagliare la migliore stagione di sempre in A, quando lo Spezia non chiude centralmente può anche cambiare posizione dia qualche metro. Ottimo il recupero difensivo alla mezz'ora, aguzza la vista trovando Osimhen con la punizione dello 0-3. Sovrastato da Estevez nell'azione del gol, ma non è che potesse fare qualcosa. Al 73' si inventa un doppio dribbling di classe ed un suggerimento di talento no sfruttato da Politano.



Gattuso 7 - Cambia qualcosina dopo Cagliari, si ritrova di fronte un pressing niente male sin dal minuto zero. Però lo Spezia concede spazi dietro, non è attentissimo nel coprire le posizioni e la coppia Di Lorenzo-Zielinski sul gol è libera di creare e concretizzare. Rispetto all'andata il cinismo è maggiore, lo Spezia difende in modo orrendo ed i tre gol al 45' sono giusti. Il Napoli gestisce con sicurezza, ma pecca di comodità nell'avvio di ripresa: lo Spezia quando arriva in area non crea pericoli fino al momento del gol, sul quale più di un azzurro non è re attivissimo. La partita si innervosisce, il ritmo è spezzato e l'esuberanza del Napoli non è più ficcante: il cambio di Mertens non è fortunato, ma Lozano chiude i giochi. Altre tre vittorie per la Champions: il Napoli va in gol da 23 partite di fila in campionato, solo una volta ha segnato in più gare consecutive nella sua storia in Serie A: 24 match nel 1975. Con questo Osimhen, e più in generale questo Napoli dalla condizione ottima, si può fare.

(claudio russo)