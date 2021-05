Spezia-Napoli: le probabili formazioni



8 Maggio 2021



Le difficoltà di Gattuso riguardano la coppia difensiva: mancheranno infatti sia Koulibaly che Maksimovic





La 35esima giornata di Serie A parte dallo stadio Picco. Lo Spezia di Italiano sogna di replicare il colpo grosso dell'andata in trasferta, il Napoli di Gattuso va a caccia di punti per avvicinare una zona Champions oggi distante due lunghezze e rappresentata dal terzetto formato da Atalanta, Milan e Juventus. I liguri, invece, hanno tre punti di vantaggio da gestire sul Benevento terzultimo per conquistare la salvezza. Maggiore e compagni sono imbattuti nelle ultime sei gare giocate in casa, con tre vittorie e tre pareggi. L'unico precedente tra queste due squadre in Serie A risale alla gara d'andata, che ha visto lo Spezia vincere al Maradona per 1-2. Fischio d'inizio alle 15, con diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252.



Il principale punto interrogativo in casa Spezia riguarda la casella di centravanti: con Nzola squalificato, si giocano un posto Piccoli e Galabinov con l'azzurrino in lieve vantaggio. A destra nel tridente sono invece in ballottaggio per una maglia Verde e Agudelo, con quest'ultimo favorito. In difesa ci sono i soliti duelli con Vignali in vantaggio su Ferrer e Marchizza su Bastoni mentre al centro la coppia Ismajli-Erlic dovrebbe farsi preferire a Terzi e Chabot. Le certezze sono a centrocampo, con il trio Estevez-Ricci-Maggiore che ha superato la concorrenza interna. Panchina in avvio per Saponara, autore dell'1-1 nello scorso turno a Verona.



SPEZIA (4-3-3) probabile formazione: Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Agudelo, Piccoli, Gyasi. All.: Italiano



Le difficoltà di Gattuso riguardano invece la coppia difensiva: mancheranno infatti sia Koulibaly che Maksimovic, quest'ultimo risultato positivo al Covid-19. Si va così verso la coppia formata da Rrahmani e Manolas, con Di Lorenzo e Hysaj in fascia. Nel 4-3-3 del Napoli Demme è favorito su Bakayoko per un posto davanti alla difesa, con Fabian Ruiz e Zielinski interni di centrocampo. Politano e Lozano si giocano una maglia a destra nel tridente ma l'ex Inter dovrebbe spuntarla. Rientrato l'allarme per Osimhen, che si è allenato regolarmente: l'attaccante nigeriano sarà regolarmente a disposizione ed è in pole su Mertens.



NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All.: Gattuso