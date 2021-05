Il Napoli a corto di fiato

Cronaca6 Maggio 2021Gazzetta dello SportÈ la preoccupazione del momento. Gattuso ha constatato la scorsa domenica che qualcosa non ha funzionato nel pareggio col Cagliari Non li avrebbe voluti questi grattacapi, Rino Gattuso. Soprattutto, adesso, che con il suo Napoli è impegnato nella rincorsa Champions League. La questione gli si è complicata in un paio d'ore, quelle che sono trascorse tra la notizia dell'infortunio muscolare di Kalidou Koulibaly e la positività al Covid-19 di Nikola Maksimovic. Una vera e propria mazzata, che l'allenatore ha subito alla vigilia di una trasferta parecchio complicata come quella di La Spezia. Di certo, non avrà molto tempo per piangersi addosso, l'impegno incombe, si giocherà sabato pomeriggio e si tratta dell'anticipo della trentacinquesima giornata. L'emergenza in difesa proverà a contrastarla con una coppia inedita, o quasi, quella formata da Kostas Manolas e Amir Rrahmani. I due hanno giocato insieme soltanto 25 minuti in questo campionato: 19 a Udine, 6 a Reggio Emilia, contro il Sassuolo. E, dunque, si tratterà di un esperimento imposto dalle circostanze, ma lui ci crede, ha fiducia nei suoi giocatori. E non potrebbe essere altrimenti a questo punto della stagione e con un obiettivo ancora da centrare.



CALO FISICO — È la preoccupazione del momento. Gattuso ha constatato la scorsa domenica che qualcosa non ha funzionato nel pareggio col Cagliari. Il suo Napoli, pur avendo trovato il vantaggio nel primo tempo, è calato inaspettatamente nel secondo tempo. Una condizione che ha riguardato, per giunta, i suoi uomini migliori: Insigne, Zielinski e Mertens si sono persi, probabilmente, assaliti dalla stanchezza. Non tanto l'attaccante belga, ma gli altri due è dall'inizio della stagione che tirano il gruppo, loro due sono stati l'esempio da seguire nel periodo peggiore, quando grazie al loro talento, il Napoli è riuscito a venire fuori dalla crisi. A La Spezia non ci saranno novità di formazione se non quelle legate alle indisponibilità di Koulibaly e Maksimovic. Mancherà anche Lobotka, che ha subito un intervento di tonsillectomia. La novità, rispetto al Cagliari, dovrebbe essere rappresentata dal ritorno dal primo minuto di Matteo Politano, al quale farà spazio Hirving Lozano.



