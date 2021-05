Chisoli: "Non firmo per il pari"

"Sia noi che il Napoli abbiamo bisogno i punti, ovviamente per obiettivi diversi: loro per la Champions, noi per la salvezza". Così il presidente dello Spezia Stefano Chisoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, in vista della gara con il Napoli del prossimo sabato. "All'andata - ha proseguito il patron bianconero - vincemmo al Maradona, siamo stati fortunati ma anche bravi perché il Napoli giocò benissimo. Firmare per il pari? No, e credo che Italiano non lo farebbe mai. Ma se dovesse succedere non mi dispiacerebbe affatto. Lo Spezia non ha un tecnico speculativo" ha chiosato.



"Sia noi che il Napoli abbiamo bisogno i punti, ovviamente per obiettivi diversi: loro per la Champions, noi per la salvezza". Così il presidente dello Spezia Stefano Chisoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, in vista della gara con il Napoli del prossimo sabato. "All'andata - ha proseguito il patron bianconero - vincemmo al Maradona, siamo stati fortunati ma anche bravi perché il Napoli giocò benissimo. Firmare per il pari? No, e credo che Italiano non lo farebbe mai. Ma se dovesse succedere non mi dispiacerebbe affatto. Lo Spezia non ha un tecnico speculativo" ha chiosato.