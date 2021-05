Maksimovic è positivo al Covid

Cronaca 4 Maggio 2021 Fonte: Corriere dello Sport



Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio





Cronaca4 Maggio 2021Corriere dello SportIl calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio Nikola Maksimovic è risultato positivo al Covid. L'annuncio è stato dato dal Napoli in un tweet: “In seguito al consueto giro di tamponi effettuato questa mattina ai componenti del gruppo squadra, è emersa la positività al Covid-19 di Nikola Maksimovic. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. Non una buona notizia per Gattuso, già alle prese con l'infortunio di Koulibaly (distrazione alla gamba destra): la coppia centrale per la trasferta contro lo Spezia, in programma sabato alle 15, sarà in tutta probabilità composta da Manolas e Rrahmani.



