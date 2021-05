Si ferma Koulibaly, rischia lungo stop

Brutte notizie per il Napoli, che in vista delle ultime gare decisive per la corsa Champions potrebbe essere costretto a fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti. Kalidou Koulibaly, come comunicato dalla società azzurra attraverso un report apparso sul proprio sito ufficiale, ha riportato un infortunio alla gamba destra e non ha lavorato con il resto dei compagni. "Koulibaly - si legge - si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. Il difensore azzurro ha svolto terapie".



Ancora da valutare i tempi di recupero, ma stando alle prime indiscrezioni Gattuso rischia di dover rinunciare al suo difensore per un periodo di circa 10-14 giorni. Gli azzurri saranno impegnati sabato 8 maggio sul campo dello Spezia, martedì 11 nel turno infrasettimanale in casa con l'Udinese, domenica 16 nel lunch match del Franchi contro la Fiorentina e chiuderanno la stagione ail 23 maggio al Maradona contro il Verona: quattro partite decisive per conquistare un posto tra le prime quattro.



