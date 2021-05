Voci dal Forum: Questione di coraggio



Cronaca 2 Maggio 2021 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Chi nun tene curaggio nun se cocca ch''e femmene belle.- Caro Ringhio





Cronaca2 Maggio 2021Forum SoloNapoli - DarioChi nun tene curaggio nun se cocca ch''e femmene belle.- Caro Ringhio

Con il pareggio contro il Cagliari, il destino rimane nelle nostre mani, ma non saldo come prima. Ora non ci sono più calcoli da fare, e forse è un bene, bisogna vincerle tutte per avere la certezza matematica di accedere alla Champions.

Il Cagliari oggi ha dimostrato di essere una buona squadra e io stento a capire perché sia invischiata per la lotta per non retrocedere. Il punto conquistato dalla squadra sarda oggi al Maradona sarà probabilmente fondamentale per la salvezza, ma bisogna dire che Gattuso, operando quei cambi scellerati a dieci minuti dalla fine, ha dato una considerevole mano al Cagliari. Suvvia, non si può togliere Lozano, Fabian, Zielinski e Osimhen, lasciare entrare Ciro, che da tempo è l'ombra di quel giocatore che fu, e lasciare ancora per tutti i novanta minuti uno spento Insigne. Semplici, allenatore del Cagliari, quando ha visto uscire tutta quella roba non credeva ai suoi occhi e, probabilmente, avrà pensato che il collega fosse pazzo. Non ha tardato ad approfittarne e si è portato un punto prezioso a casa. Quello di Gattuso, mi spiace dirlo, è stato un suicidio tattico, un incutere alla squadra timore, un calarsi le brache senza motivo. In poche parole, ha Gattuso è mancato il coraggio, trasmettendo alla squadra calcolo e paura. Nelle rimanenti partite avrà bisogno di tanto coraggio. Gli consiglio di far suo e di impararlo a memoria un antico detto napoletano:- Chi nun tene curaggio nun se cocca ch''e femmene belle.- Caro Ringhio, quindi, è questione di coraggio.

Risultato finale Napoli - Cagliari 2 - 1. Marcatori: Osimhen 12°, Nandez 94°.

Migliori in campo: Osimhen, Meret.

Peggiori: Insigne, Hysaj.

Arbitro sufficiente. Gattuso? Ho già detto.

Testa allo Spezia.