Semplici: "Strappato un punto meritatamente"

Interviste2 Maggio 2021Sportface"Contro la squadra più in forma del momento abbiamo disputato una grande partita, giocandocela come preparata" “Vedremo alla fine quanto vale questo punto, in questo momento diamo continuità alle ultime tre vittorie, sia di risultato che di prestazione. Ci deve dare consapevolezza, forza, capacità di credere in quello che proponiamo. Contro la squadra più in forma del momento abbiamo disputato una grande partita, giocandocela come preparata”. Lo ha detto il tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici, al termine del match pareggiato in extremis contro il Napoli: “Abbiamo sofferto, ma creato anche occasioni per pareggiare prima. Abbiamo strappato meritatamente un punto a una squadra forte come il Napoli”.



