Napoli-Cagliari: i voti agli azzurri



Cronaca 2 Maggio 2021 Fonte: CalcioNapoli24



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo il pareggio al Maradona





Meret 6,5 - Inoperoso nei primi minuti, fortunato al 28' sul legno di Zappa - sul suo palo. Poi reattivo su Pavoletti e miracoloso su Nandez non si sa come. Nel finale è dottor Jekyll e Mister Hyde: prima mette la mano per salvare il risultato, poi non esce su Nandez sul pareggio e perde un voto.



Di Lorenzo 6 - Non spingerà come nelle ultime prove, ma quando lo fa si accentra in diagonale. Anticipato di testa da Lykogiannis ad inizio ripresa, il greco spinge molto e lo tiene più bloccato. Accelerazione notevole al 76', se ne scarta due prima di essere disturbato al momento del tiro. Salva su Simeone nel finale.



Manolas 6 - Si riprende il posto al centro della difesa, si immola su Pavoletti nell'azione del palo di Zappa. Sicuro in marcatura e preciso nel passaggio.



Koulibaly 6,5 - Nei primi venticinque minuti Pavoletti è annullato, c'è solo lo scontro con Zappa. Nel finale di primo tempo l'ex compagno di squadra lo sovrasta. Nei primi 15' della ripresa, due suggerimenti interessanti in profondità per Zielinski e Osimhen. Nel finale non abdica nemmeno per crampi.



Hysaj 5 - Lo si nota per la prima volta nel fronteggiare Nandez nell'azione del palo di Zappa. Si dimentica però dell'uruguagio nel finale di primo tempo, avrebbe avuto un gol sulla coscienza. Ce l'ha nel finale, si dimentica di Nandez alle spalle e quest'ultim pareggia.



Fabian 6 - Non può avviare l'azione in ogni occasione, visti i tanti uomini di fronte, ma c'è sempre la sponda pronta. Però se non riesce a darla subito, rischia di arretrare troppo. Vivacchia sbagliando poco. (Dall'81' Bakayoko SV)



Demme 6 - Recupera il pallone che verrà depositato successivamente in porta da Osimhen, solita mole notevole di corsa ed una traversa che grida vendetta.



Lozano 5,5 - A secco di gol da oltre tre mesi, ma una fascia da puntare cercando la profondità. Nainggolan lo sbilancia quel tanto che basta al momento del tiro al 20' - e poi lo stende ruvidamente. Sfiora il raddoppio con un colpo di testa impreciso, al dribbling nel primo tempo così così. (Dal 68' Politano 6 - Si sacrifica molto di più in fase difensiva che in ripartenza: nel finale la spara in angolo pur di liberare l'area)



Zielinski 6,5 - Nonostante i tanti centrocampista avversari, sin dall'inizio cerca lo spazio dove essere più efficace, muovendosi in orizzontale e tirando via sempre un avversario dalla sua zona e giocando nello stretto con Insigne. Mette una buona palla sulla testa di Osimhen, poi impegna Cragno almeno due volte. (Dall'81' Elmas SV)



Insigne 5,5 - Si presenta con un doppio dribbling per seminare Ceppitelli, poi l'imbucata dolce ed elegante per mandare in gol Osimhen. Non si nasconde quando c'è da arretrare pur di prendere palla e smistarla in diagonale. Al tiro però è debole ed impreciso, e un po' troppo nervoso.



Osimhen 7 - Fisicità per contrastare Godin, atletismo per sorprenderlo alle spalle. Metteteli assieme, ed arriva il gol del vantaggio - terza partita consecutiva, quattro nelle ultime cinque. Poi Ceppitelli lo stende al limite dell'area dopo aver puntato la porta. Non preciso in avvio di ripresa, tremendo l'impegno nel trovare un 2-0 reputato falloso solo dall'arbitro. In profondità non lo prende nessuno. Esce dopo un brutto colpo alla testa. (Dal 76' Mertens 5,5 - Non può attaccare la profondità, il Cagliari attacca tutti i suoi minuti in campo)



Gattuso 6 - Il Cagliari ingolfa il centrocampo, lui preferisce andare via sulle fasce quando c'è lo spazio. Eppure la ventiduesima partita consecutiva in gol in Serie A arriva con una percussione centrale. Mezz'ora di grande intensità, ma la posizione di Nainggolan dà fastidio nell'azione che porta Zappa al palo. Il ritmo viene calato nella parte finale del primo tempo, dando un po' più di campo al Cagliari e rischiando di subire in più di una occasione. Per tutta la ripresa si avverte l'esigenza di chiuderla subito per evitare problemi successivi, ma il gol non arriva nonostante ci siano tante chance non concretizzate. Si gioca due cambi negli ultimi 25 minuti, più che altro per difendere il risultato senza riuscire a trovare lo spunto giusto per mettere al sicuro il risultato. Avrebbe dovuto ringraziare Meret, e quest'ultimo invece non esce sul pareggio di Nandez. 19 tiri totali, 5 in porta. Se ci sono rimpianti, sono tutti qui.

(claudio russo)