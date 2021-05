Ospina non si allena in gruppo

Cronaca 1 Maggio 2021 Fonte: Corriere dello Sport



La squadra azzurra prosegue la sua marcia d'avvicinamento alla sfida al Cagliari





Cronaca1 Maggio 2021Corriere dello SportLa squadra azzurra prosegue la sua marcia d'avvicinamento alla sfida al Cagliari Allenamento mattutino per il Napoli che, al Training Center, ha proseguito la sua marcia d'avvicinamento alla sfida al Cagliari in programma domani, alle ore 15, allo Stadio Maradona. Sui campi 1 e 2 la "truppa" azzurra, sotto una leggera pioggia ha iniziato la sessione con una serie di torelli, seguendo poi con un lavoro finalizzato alla velocità e proseguito con un focus tecnico-tattico di gruppo. Sul fronte dei singoli non arrivano buone notizie da David Ospina che ha proseguito il suo lavoro tra terapie di recupero e palestra, dove si è visto anche Stanislav Lobotka.