Diretti dal fischietto ravennate gli azzurri hanno ottenuto due vittorie, tre pareggi e una sconfitta





Assistenti Valeriani-Vivenzi. IV Uomo: Di Martino. VAR: Mazzoleni-Giallatini



Questi i 6 precedenti del Napoli con Fabbri in Serie A:



Verona-Napoli 1-3 il 19 agosto 2017

Napoli-Fiorentina 0-0 il 10 dicembre 2017



Sassuolo-Napoli 1-1 il 31 marzo 2018



Napoli-Fiorentina 1-0 il 15 settembre 2018



Napoli-Torino 0-0 il 17 febbraio 2019



Verona-Napoli 3-1 il 24 gennaio 2021



