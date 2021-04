De Laurentiis su Twitter: "Abbiamo dominato"

Grande felicità per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in seguito alla vittoria degli azzurri per 2-0 contro il Torino. La squadra di Gattuso ha battuto i granata grazie alle reti realizzate da Bakayoko e Osimhen in una partita in cui il Napoli si è mostrato superiore dal primo all'ultimo minuto conquistando tre punti fondamentali per la lotta Champions: "Partita dominata. Bravi tutti" ha twittato De Laurentiis. Il Napoli, dopo lo scivolone del Milan in casa della Lazio, adesso è terzo in classifica a quota 66 punti.