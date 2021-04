Bocche ancora cucite in casa Napoli

Interviste 26 Aprile 2021 Fonte: TMW



Nonostante l'aggancio a Juventus e Milan in zona Champions, prosegue il silenzio stampa





Interviste26 Aprile 2021TMWNonostante l'aggancio a Juventus e Milan in zona Champions, prosegue il silenzio stampa Nessun cambiamento di rotta: nonostante la vittoria di Torino, nonostante l'aggancio a Juventus e Milan in zona Champions, proseguirà il silenzio stampa del Napoli. Non parleranno i tesserati azzurri, compreso Gennaro Gattuso: dichiarazioni che erano obbligatorie per gli impegni UEFA ma niente da fare, ancora una volta, per le gare di Serie A.