Cronaca25 Aprile 2021Corriere dello SportLa lista dei 23 scelti da Gattuso per la sfida contro il Toro Il Napoli ha ufficializzato la lista dei 23 convocati di Rino Gattuso per la trasferta di domani, ore 18.30, in casa del Torino per un match fondamentale in chiave qualificazione Champions. Assente Kostas Manolas, squalificato, oltre a David Ospina.



PORTIERI: Meret, Contini, Idasiak (maglia 46). DIFENSORI: Hysaj, Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui. CENTROCAMPISTI: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko. ATTACCANTI: Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi (58), Costanzo (38).