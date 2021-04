De Luca: "Agnelli è un infiltrato di De Laurentiis"

Interviste 25 Aprile 2021 Fonte: Corriere dello Sport



"Nella Juventus, ha fatto danni stupefacenti, anche con Pirlo, un genio del pallone e un allenatore prematuro"





Interviste25 Aprile 2021Corriere dello Sport"Nella Juventus, ha fatto danni stupefacenti, anche con Pirlo, un genio del pallone e un allenatore prematuro" "Andrea Agnelli credo sia una persona di grande valore. Come direbbe Cervantes 'È andato per fare lana ed è tornato tosato'. Mi convinco sempre di più che sia un infiltrato di De Laurentiis nella Juventus, ha fatto danni stupefacenti, anche con Pirlo, un genio del pallone e un allenatore prematuro. I due messi insieme spingono a gesti di autotutela". Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto a Che tempo che fa, torna a pungere il numero uno bianconero, nell'occhio del ciclone dopo il naufragio del progetto Superlega: "Cosa ne penso? Mi può leggere sul volto l'angoscia".



De Luca, nuova stoccata ad Agnelli

Le dichiarazioni di Vincenzo De Luca nel noto programma della Rai arrivano a poco più di 48 ore di distanza dalle parole dette in diretta Facebook, con le quali aveva ironicamente paragonato il progetto Superlega alla Fiat Duna: "C'era una vecchia macchina prodotta dalla Fiat, la Duna se non sbaglio. Era la macchina più brutta del mondo. Questa iniziativa della lega per ricchi è l'equivalente sportivo della Duna. Andrea Agnelli? Difficile immaginare un dirigente sportivo capace di produrre un tale disastro e un atto di totale masochismo per la società che dirige".



