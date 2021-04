Torino-Napoli: i precedenti

Ultima vittoria degli azzurri in trasferta contro il Toro risale al settembre del 2018





Torino-Napoli: precedenti a Torino sponda granata vedono un Napoli in svantaggio negli scontri diretti nella massima serie, anche se negli ultimi anni sono state diverse le vittorie azzurre in trasferta. L'ultima gara invece è terminata sul risultato di 0-0 tra Torino di Mazzarri e Napoli di Ancelotti.



Quella tra Toro e Napoli sarà la sfida numero 134, la 67° in quel di Torino. Sotto la Mole, gli azzurri hanno conquistato 18 vittorie e 24 pareggi, mentre 24 sono le vittorie granata.



Ma ecco le statistiche aggiornate dei 66 precedenti tra le due squadre:

24 vittorie Torino;

24 pareggi;

18 vittorie Napoli.



Gol realizzati dalle due squadre:

77 gol Torino;

66 gol Napoli.



Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro il Torino in Serie A:

23 settembre 2018 – Torino vs Napoli 1-3

Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro il Torino in Serie A:

6 ottobre 2019 – Torino vs Napoli 0-0

Ultima vittoria del Torino sul Napoli in casa:

1 marzo 2015 – Torino vs Napoli 1-0