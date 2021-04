Osimhen suona la carica

ll centravanti del Napoli Victor Osimhen, ha suonato la carica sul proprio profilo Instagram in vista del prossimo impegno di campionato, la sfida di lunedì alle 18.30 contro il Torino "Adesso - si legge nel post dell'attaccante - tutti concentrati sulla partita di Torino". Il tutto corredato da una foto che ritrae Osimhen durante la seduta di allenamento: il centravanti è motivato a guidare i propri compagni di squadra alla caccia di un risultato positivo che darebbe continuità alla vittoria per 5-2 ottenuta giovedì sera contro la Lazio: successo importantissimo in chiave Champions per gli azzurri che adesso, puntano con decisione ad entrare tra le prime quattro della classifica.



